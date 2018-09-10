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KEF обновляет серию акустических систем R


10.09.2018 08:00

 

 

Компания KEF представила обновлённую линейку акустических систем R Series. По словам представителей бренда, в конструкцию и дизайн колонок внесено почти 1050 изменений.

 

Часть из них коснулась фирменного драйвера Uni-Q – в моделях новой серии используется самый современный модуль 12-го поколения с усовершенствованной системой демпфирования. Кроме того, использовавшиеся ранее низкочастотные динамики заменены принципиально новыми драйверами увеличенной мощности.  

 

Особое внимание разработчики уделили конструкции корпуса. Новая система внутренних стяжек и многослойных рёбер жесткости, получившая название Constrained Layer Damping (CLD) впервые была опробована в модели LS50. Теперь отлично зарекомендовавшая себя технология стала отличительной чертой и новой серии R. 

 

В обновлённой серии KEF шесть моделей – напольные R11, R7 и R5, полочники R3, акустическая система центрального канала R2c и колонки для систем конфигурации Dolby Atmos R8a. Декоративные решётки-грили изготовлены из микрофибры, похожей на натуральную замшу. Цвет корпуса – чёрный лак (Black Gloss), белый лак (White Gloss), орех (Walnut).

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