10.09.2018 08:00

Компания KEF представила обновлённую линейку акустических систем R Series. По словам представителей бренда, в конструкцию и дизайн колонок внесено почти 1050 изменений.

Часть из них коснулась фирменного драйвера Uni-Q – в моделях новой серии используется самый современный модуль 12-го поколения с усовершенствованной системой демпфирования. Кроме того, использовавшиеся ранее низкочастотные динамики заменены принципиально новыми драйверами увеличенной мощности.

Особое внимание разработчики уделили конструкции корпуса. Новая система внутренних стяжек и многослойных рёбер жесткости, получившая название Constrained Layer Damping (CLD) впервые была опробована в модели LS50. Теперь отлично зарекомендовавшая себя технология стала отличительной чертой и новой серии R.