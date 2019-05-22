Кнопочные панели Savant Echo выпускаются в десяти вариантах, различающихся числом кнопок; кроме того, у заказчика есть возможность выбора одного из трёх вариантов отделки. Надписи на кнопках легко читаются даже с большого расстояния – этому дизайнеры компании уделили особое внимание при разработке новой серии. Предусмотрена подсветка кнопок; встроенный датчик рассеянного света автоматически меняет уровень яркость подсветки в зависимости от того, насколько светло или темно в помещении.

С помощью кейпадов Echo можно управлять освещением, аудио- и видеокомпонентами, шторами, устройствами кондиционирования и вентиляции, и т.д. Есть модели с классическим поворотным регулятором, который позволяет плавно изменить уровень громкости или яркость светового прибора. Программирование (создание сцен) осуществляется инсталлятором во время настройки всей системы, однако её владелец может сделать это и самостоятельно, когда потребуется (правда, для этого нужно, чтобы интегратор предварительно разблокировал доступ к настройкам).