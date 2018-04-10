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Хиты от Ruark на выставке Hi-Fi&High End Show


10.04.2018 11:00

 

 

Лучшие модели аудио компонентов от премиального бренда Ruark услышат посетители выставки Hi-Fi&High End Show на этой неделе.

 

В экспозиции бренда – самые интересные устройства, в том числе компактный Bluetooth-радиоприёмник R1, появление которого существенно повлияло на развитие модельного ряда Ruark и рост продаж фирменной продукции. Стоит упомянуть, что он R1 оснащён высококлассным широкополосным динамиком; предусмотрены 20 пользовательских пресетов для радиостанций.

 

Из других моделей, которые будут представлены на выставке: сетевая музыкальная система R2 с поддержкой онлайн-сервисов и функции мультирум, Spotify Connect «из коробки», беспроводной передачей музыки по протоколу DLNA и USB-портом для внешних устройств; аудиосистема «всё-в-одном» R4 со встроенным усилителем, FM-радио и мультиформатным CD-проигрывателем, поддержкой Bluetooth aptX и внушительным комплектом аналоговых и цифровых входов, а также аудиосистема R7 с активным сабвуфером, возможностью потоковой передачи аудио и функцией мультирум.

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