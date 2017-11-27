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«Художества» Pro-Ject


27.11.2017 15:15

 

 

Компания Pro-Ject выпустила специальную версию винилового проигрывателя Debut III в рамках серии Artist. На этот раз «тематический» дизайн посвящён творчеству The Rolling Stones…

 

Ранее фанаты бренда уже имели возможность приобрести проигрыватели, декорированные в честь группы «Битлз», Джорджа Харрисона и др. На этот раз внешний вид «вертушки» остался практически неизменным – строгий чёрный цвет, благородный блеск лакировки… и ярко-красные губы и язык, лого «роллингов», не менявшееся с 1971 года. Проигрыватель можно приобрести и в белом цвете.

 

Комплектация также стандартная: алюминиевый тонарм 8.6” и картридж Ortofon OM 10. В Великобритании разница между ценами на коллекционный Pro-Ject Debut III и стандартную модель составляет 15%.

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