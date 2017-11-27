Ранее фанаты бренда уже имели возможность приобрести проигрыватели, декорированные в честь группы «Битлз», Джорджа Харрисона и др. На этот раз внешний вид «вертушки» остался практически неизменным – строгий чёрный цвет, благородный блеск лакировки… и ярко-красные губы и язык, лого «роллингов», не менявшееся с 1971 года. Проигрыватель можно приобрести и в белом цвете.