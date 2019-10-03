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Кино без проводов: Acer B130i


03.10.2019 08:00

 

 

Компания Acer выпустила светодиодный видеопроектор Acer B130i — компактную модель со встроенным аккумулятором ёмкостью 15 000 мАч и двумя динамиками по 3 Вт. Новинка работает со смартфонами и другими мобильными устройствами и может одновременно использоваться для их подзарядки.

 

Проектор имеет форму куба. Он напрямую подключается к устройствам Android или iOS по беспроводной связи, не требуя скачивания специальных приложений. Срок службы источника света составляет 20 тысяч часов. Аккумулятор Acer B130i обеспечивает до пяти часов  непрерывной работы без подзарядки и позволяет просматривать полнометражные фильмы с USB-накопителя или карты MicroSD.

 

Вес видеопроектора — всего 812 г, размеры 108х103х96 мм. Acer B130i легко помещается в дорожную сумку, в отличие от обычных ламповых моделей, не требует предварительного разогрева или охлаждения. Корпус устройства – белого цвета, с серебристой верхней панелью. Розничная цена – 43990 рублей.

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