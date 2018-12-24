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Кисть-антистатик для винила


24.12.2018 07:00

 

 

Компания Furutech выпустила антистатическую кисть ASB-1, которая позволяет удалять статический заряд с компакт-дисков и виниловых пластинок.

 

Новинка – усовершенствованная модель SK-III. Примечательно, что кисть SK-III была очень популярна среди японских полицейских, которые использовали её при обнаружении отпечатков пальцев на месте преступления.

 

Волоски ASB-1 сделаны из материала Corebrid B, разработанного специалистами компании Mitsubishi. Сердцевина волокна состоит из высокоплотных частиц на основе углерода с высокой проводимостью. Обычные антистатические щётки притягивают статический заряд к поверхности волокон (и потенциально могут быть разряжены обратно на носитель), в то время как в ASB-1 заряд проходит через сердцевину волокон и таким образом оказывается, по словам представителя компании-производителя, «пойман в ловушку», после чего заземляется.

 

Наружная оболочка волокон обладает высокой износостойкостью, поэтому кисть рассчитана на длительное использование. Розничная цена – около 150 Евро.

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