Новинка – усовершенствованная модель SK-III. Примечательно, что кисть SK-III была очень популярна среди японских полицейских, которые использовали её при обнаружении отпечатков пальцев на месте преступления.

Волоски ASB-1 сделаны из материала Corebrid B, разработанного специалистами компании Mitsubishi. Сердцевина волокна состоит из высокоплотных частиц на основе углерода с высокой проводимостью. Обычные антистатические щётки притягивают статический заряд к поверхности волокон (и потенциально могут быть разряжены обратно на носитель), в то время как в ASB-1 заряд проходит через сердцевину волокон и таким образом оказывается, по словам представителя компании-производителя, «пойман в ловушку», после чего заземляется.