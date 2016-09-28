Домашняя техника Классический звукосниматель SPU #1, имеющий узнаваемый внешний вид и обеспечивающий бескомпромиссное звучание, стал самым доступным по стоимости в своей линейке. SPU #1 оснащен сферической или эллиптической иглой

28.09.2016 10:00 Классический звукосниматель SPU #1, имеющий узнаваемый внешний вид и обеспечивающий бескомпромиссное звучание, стал самым доступным по стоимости в своей линейке. SPU #1 оснащен сферической или эллиптической иглой (в зависимости от модификации, что обозначается буквами S или E в названии соответственно), а катушка, ее каркас и контакты звукоснимателя изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки. Корпус звукоснимателя выполнен из спрессованных частиц дерева с пропиткой специальной демпфирующей смолой.



Звукосниматель развивает на выходе сигнал амплитудой 0,18 мВ и воспроизводит звук в диапазоне частот от 20 Гц до 25 кГц. Картридж SPU #1 обладает исключительно выгодным соотношением качества и цены, что делает его приобретение особенно привлекательным для тех, кто начинает знакомиться с миром MC-звукоснимателей данного класса.



Рекомендованная цена на SPU #1S (со сферической иглой) составит 43’500 ₽, а SPU #1E (эллиптическая игла) – 47’500 ₽.



Вернуться к списку новостей