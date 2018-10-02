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«Классика» от Audio Physic


02.10.2018 15:30

 

 

В серии акустических систем Classic от Audio Physic – пополнение: в ней появились колонки Classic 12, отличающиеся от 15-ой модели только отделкой, а также Classic 8, компактные Classic 3 и АС центрального канала Classic Center 2.

 

Колонки Classic 12 и Classic 15 идентичны по своим параметрам. Редкий случай, когда компания-производитель присвоила разные наименования моделям, единственное различие которых – отделка корпуса: у Classic 15 он полностью стеклянный, а у Classic 12 кабинет сделан из шпона с передней панелью из чёрного стекла. Обе модели представляют собой 2,5-полосную систему с фазонверторным низкочастотным оформлением. Уникальный двойной диффузородержатель – собственная разработка конструкторов компании. Он предотвращает передачу микровибраций между излучателем и корпусом колонки. Особенности высокочастотного излучателя: мягкий купол, низкая граничная частота и мощный магнит: они оптимизируют динамик под выделенный для него частотный диапазон.

 

Ещё одна новая модель серии – Classic 8. Колонки оснащаются дополнительным НЧ-драйвером с мощной магнитной системой. ВЧ-динамик с мягким шелковым куполом имеет углубление в нижнем фланце: оно образует мини-рупор, который отвечает за ровную и однородную характеристику направленности звукового излучения в области частоты раздела между высокими и средними частотами. В результате звуковая картина сохраняет объём и точную локализацию образов, даже если слушатель находится не строго по центру между колонками. Громкоговорители Classic 8 предназначены для работы в помещениях площадью более 20 кв.м.

 

В компактных Classic 3 используются те же динамики, что и в напольных Classic 5. Несмотря на то, что эта модель – самая маленькая в линейке, её звучание отличают объём и детальность. Наконец, центральный канал Classic Center 2 имеет одинаковый с Classic 15 комплект динамиков, что обеспечивает полную совместимость по характеру звука со всеми другими АС серии. Для создания домашнего кинотеатра можно использовать самые разные сочетания моделей.

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