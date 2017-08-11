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Klipsch AS-5i: влагозащищённые наушники для занятий спортом


11.08.2017 12:45

 

 

 

Новые внутриканальные наушники Klipsch AS-5i весят всего 19 г и обладают всеми качествами, необходимым для людей, ведущих активный образ жизни. Внутри наушников находятся компактные динамические драйверы 6,5 мм с двойной магнитной системой; диапазон частот: 10 Гц-19 кГц. Высокая чувствительность (107 дБ) и малый импеданс позволяют им работать с любой портативной техникой. 

 

Специальные заушины надёжно закрепляют излучатели и не дают им выпасть при резких движениях; на заушинах имеются прорези для ограничения кабеля. Фирменные патентованные насадки имеют овальное сечение, совпадающее по форме с ушным каналом. Они обеспечивают надёжную изоляцию от внешних шумов. При этом давление на уши минимально: наушники Klipsch AS-5i дарят своим обладателям чувство комфорта даже при длительном ношении.  

 

Герметичная конструкция защищает наушники от воздействия влаги, а прочная тканевая оболочка не даёт кабелю порваться при неосторожном воздействии. Цвет наушников: синий или чёрный. 

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