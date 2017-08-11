Klipsch AS-5i: влагозащищённые наушники для занятий спортом

11.08.2017 12:45 Новые внутриканальные наушники Klipsch AS-5i весят всего 19 г и обладают всеми качествами, необходимым для людей, ведущих активный образ жизни. Внутри наушников находятся компактные динамические драйверы 6,5 мм с двойной магнитной системой; диапазон частот: 10 Гц-19 кГц. Высокая чувствительность (107 дБ) и малый импеданс позволяют им работать с любой портативной техникой. Специальные заушины надёжно закрепляют излучатели и не дают им выпасть при резких движениях; на заушинах имеются прорези для ограничения кабеля. Фирменные патентованные насадки имеют овальное сечение, совпадающее по форме с ушным каналом. Они обеспечивают надёжную изоляцию от внешних шумов. При этом давление на уши минимально: наушники Klipsch AS-5i дарят своим обладателям чувство комфорта даже при длительном ношении. Герметичная конструкция защищает наушники от воздействия влаги, а прочная тканевая оболочка не даёт кабелю порваться при неосторожном воздействии. Цвет наушников: синий или чёрный. Связанные новости: Наушники Klipsch R6 Neckband: солидность без проводов - 16.06.2017 18:11 Новые «вкладыши» Klipsch X12i - 28.11.2016 10:00 Флагманские наушники-вкладыши Klipsch Reference X20i - 25.11.2016 12:00 Вернуться к списку новостей