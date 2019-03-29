Мини-версия флагманской модели Klipschorn, появившейся в ассортименте компании в 1946 году и выпускаемой до сих пор, сочетает ретро дизайн с самыми современными технологиями.

Klipsch La Scala AL5 обладает меньшими габаритами – не в ущерб производительности и мощности. Это трёхполосный рупорный громкоговоритель, корпус которого состоит из двух секций: высоко- и низкочастотной. Дюймовый твитер K-771 (новая разработка) и двухдюймовый среднечастотный драйвер K-55-X нагружены, соответственно, на фирменный рупор Tractrix и большой экспоненциальный рупоры. 15-дюймовый басовик – такой же, что и в Klipschorn, но с двусторонним свёрнутым рупором.