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Klipsch La Scala AL5


29.03.2019 13:15

 

 

Мини-версия флагманской модели Klipschorn, появившейся в ассортименте компании в 1946 году и выпускаемой до сих пор, сочетает ретро дизайн с самыми современными технологиями.

 

Klipsch La Scala AL5 обладает меньшими габаритами – не в ущерб производительности и мощности. Это трёхполосный рупорный громкоговоритель, корпус которого состоит из двух секций: высоко- и низкочастотной. Дюймовый твитер K-771 (новая разработка) и двухдюймовый среднечастотный драйвер K-55-X нагружены, соответственно, на фирменный рупор Tractrix и большой экспоненциальный рупоры. 15-дюймовый басовик – такой же, что и в Klipschorn, но с двусторонним свёрнутым рупором. 

 

Для СЧ/ВЧ-секции предусмотрен гриль на магнитах. Варианты отделки корпуса (шпон натурального дерева толщиной 1 см) – «вишня» (natural cherry) «матовый чёрный» (satin black ash) и «орех» (American walnut). Цена новинки: около 15 тысяч евро.

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