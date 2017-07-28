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Klipsch: лимитированная серия Forte III


28.07.2017 13:02

 

 

Акустические системы Forte – одна из наиболее продаваемых моделей громкоговорителей за всю историю существования Klipsch. Они не выпускались с 1996 года, однако недавно Klipsch анонсировал возобновление производства. Третье поколение этих легендарных колонок носит название Forte III. 

 

Корпуса колонок сделаны из натурального дерева. Новые Forte III выпускаются в четырёх вариантах отделки: Американский орех, Натуральная вишня, Черный ясень и Состаренный дуб. Кроме того, компания планирует изготовить 70 пар эксклюзивных акустических систем Forte III в отделке Калифорнийский чёрный орех и Матовый чёрный. Они будут продаваться по более высокой цене. Эти колонки будут комплектоваться декоративными решётками-грилями из ягнячьей шерсти и с вплетёнными серебристыми нитями.

 

В новой версии громкоговорители оснащаются рупорным твитером с титановым компрессионным драйвером и фирменным рупорным СЧ-динамиком Tractrix. Мощный бас обеспечивают 12-дюймовый вуфер и 15-дюймовый пассивный радиатор. Технические характеристики системы: АЧХ 38 Гц-20 кГц (+/-3 дБ), импеданс 8 Ом, номинальная RMS мощность 100 Вт, пиковая мощность 400 Вт. Колонки можно использовать как с AV-ресивером средней ценовой категории, так и с ламповым усилителем. Их габариты – 42х92х33 см, а весят громкоговорители почти 33 килограмма.

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