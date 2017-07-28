28.07.2017 13:02

Акустические системы Forte – одна из наиболее продаваемых моделей громкоговорителей за всю историю существования Klipsch. Они не выпускались с 1996 года, однако недавно Klipsch анонсировал возобновление производства. Третье поколение этих легендарных колонок носит название Forte III.

Корпуса колонок сделаны из натурального дерева. Новые Forte III выпускаются в четырёх вариантах отделки: Американский орех, Натуральная вишня, Черный ясень и Состаренный дуб. Кроме того, компания планирует изготовить 70 пар эксклюзивных акустических систем Forte III в отделке Калифорнийский чёрный орех и Матовый чёрный. Они будут продаваться по более высокой цене. Эти колонки будут комплектоваться декоративными решётками-грилями из ягнячьей шерсти и с вплетёнными серебристыми нитями.