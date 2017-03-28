ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Klipsch: лимитированная версия акустических систем Heresy III


28.03.2017 12:00

 

 

Компания Klipsch выпустит ограниченную партию знаменитых акустических систем Heresy III. Корпуса колонок сделаны из дерева ценных пород – калифорнийского чёрного ореха и палисандра (розового дерева) из Восточной Индии. Всего будет выпущено по 70 пар акустических систем в каждой отделке, однако компания предусматривает возможность повторного выпуска Heresy III Special Edition, если спрос будет высоким. 

 

Шпон калифорнийского чёрного орехового дерева (California Black Walnut) имеет оттенок от светло-коричневого до тёмно-шоколадного, с тёмными коричневыми прожилками, из-за чего его иногда называют «мраморным орехом». Сетка декоративной решётки-гриля для акустических систем  Klipsch Heresy III в этом варианте отделки сплетена из ягнячьей шерсти. 

 

Восточно-индийский палисандр – одна из самых красивых древесин ценных пород, с цветом шпона от золотисто-коричневого до пурпурно-коричневого с тёмно-коричневыми прожилками; со временем древесина немного темнеет. В решётку грилей для колонок в этой отделке вплетены серебристые нити. Грили украшены винтажным «рукописным» логотипом.

 

Каждая пара колонок является уникальной, поскольку каждый раз рисунок шпона подбирается для точного зеркального соответствия акустических систем. Акустика поставляется с завода полностью согласованными стереопарами, это подтверждается последовательными серийными номерами. 

Связанные новости:
 Очень громкий саундбар Klipsch Reference R-4B - 24.03.2016 10:00
 Вишня или черное дерево в Klipsch Reference Premiere - 23.03.2015 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007