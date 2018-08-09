11 и 12 августа в московском парке «Коломенское» в очередной раз пройдёт фестиваль Geek Picnic. В программе этого года – знакомство с виртуальной реальностью, научные выставки, бои роботов, арт-объекты и выступления всемирно известных ученых, экспертов и удивительных людей.

В числе партнёров фестиваля – американский акустический бренд Klipsch. Klipsch привезёт на свой стенд несколько моделей громкоговорителей, а демонстрация их возможностей будет проходить под девизом «Кошмарим соседей с 1946 года». Посетители фестиваля смогут оценить все преимущества беспроводной передачи звука сразу на колонки и сравнить аналоговое и цифровое звучание на примере своих любимых музыкальных композиций. Ожидаются музыкальные конкурсы, подарки гостям и вечерние DJ-сеты.