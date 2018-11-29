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Klipsch поумнел


29.11.2018 15:21

 

 

Компания Klipsch выпустила беспроводную «умную» колонку The Three с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Новинка входит в серию акустических систем Klipsch Heritage.

 

Громкоговоритель выполнен в стиле 50-х годов прошлого века. Корпус декорирован шпоном под орех, тёмно-серые полотняные грили хорошо сочетаются с цветом дерева. Элементы управления сделаны из алюминия. 

 

Настольная стереосистема оснащена встроенным сабвуфером, поддерживает подключение по Bluetooth. Колонка может «общаться» с пользователем, отвечая на его вопросы, скачивать музыку, управлять домашними электронными устройствами и т.д.

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