Компания Klipsch выпустила беспроводную «умную» колонку The Three с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Новинка входит в серию акустических систем Klipsch Heritage.

Громкоговоритель выполнен в стиле 50-х годов прошлого века. Корпус декорирован шпоном под орех, тёмно-серые полотняные грили хорошо сочетаются с цветом дерева. Элементы управления сделаны из алюминия.

Настольная стереосистема оснащена встроенным сабвуфером, поддерживает подключение по Bluetooth. Колонка может «общаться» с пользователем, отвечая на его вопросы, скачивать музыку, управлять домашними электронными устройствами и т.д.