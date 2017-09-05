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«Клуб одиноких сердец» Pro-Ject


05.09.2017 17:09

 

 

Компания Pro-Ject продолжает выпуск проигрывателей виниловых пластинок, созданных в сотрудничестве с Universal Music Group и посвящённых творчеству легендарной группы «Битлз». Две новые модели в честь 50-летнего юбилея знаменитого альбома «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» (Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band) появились в продаже на российском рынке. 

 

Проигрыватели 2Xperience SB “Sgt. Pepper” Limited Edition и Essential III “Sgt. Pepper‘s Drum” Limited Edition выполнены в отделке, повторяющей стиль оформления обложки альбома. По своим конструктивным особенностям и техническим параметрам оба проигрывателя полностью соответствуют базовым версиям. Модель 2Xperience SB “Sgt. Pepper” LE оснащена прецизионным карбоновым тонармом Pro-Ject 9cc Evolution, шасси из акустически инертного MDF и опорным диском сбалансированной сэндвич-конструкции с интегрированным резиновым матом. На проигрывателе предустановлен звукосниматель Ortofon 2M Silver и имеется электронный переключатель скорости вращения диска.

 

Essential III “Sgt. Pepper‘s Drum” LE оснащён акриловым опорным диском, прецизионным приводным шкивом из алюминия и основным подшипником с малыми биениями. Стабильность вращения диска поддерживает специальная схема, работающая от источника постоянного тока. Этот проигрыватель поставляется с предустановленным звукоснимателем Ortofon OM10.

 

Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом.

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