ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Колонки Klipsch Reference Wireless с поддержкой WiSA


08.10.2019 14:30

 

 

Компания Klipsch начала производство новой серии беспроводных громкоговорителей Reference Wireless, модели которой могут интегрироваться со всеми компонентами, имеющими сертификацию Ассоциации беспроводной акустики и аудио компонентов WiSA (категории WiSA Certified и WiSA Ready).

 

В серию входят акустика центрального канала RW-34C, фронтальные и тыловые мониторы RW-51M и беспроводной сабвуфер RW-100SW. К любому громкоговорителю из этой линейки можно подключить телевизор – используя специальный передатчик Axiim LINK Wireless Home Theater Transmitter. На базе комплекта колонок Klipsch Reference Wireless можно создать беспроводную многоканальную аудиосистему любой конфигурации; при этом качество звука будет сравнимо со звучанием комплектов, устанавливаемых в коммерческих кинозалах.

 

Ассоциация WiSA планирует расширить количество компонентов с поддержкой технологии WiSA, которая упрощает настройку аудио систем, и привлечь в свои ряды больше производителей домашней аудио техники.

Связанные новости:
 Саундабры Bar от Klipsch - 06.08.2019 14:40
 Dolby Atmos для Klipsch - 23.04.2019 12:40
 Klipsch La Scala AL5 - 29.03.2019 13:15
 Cабвуферы Klipsch SPL - 15.03.2019 13:00
 Саундбар Klipsch Heritage - 22.01.2019 10:00
 Klipsch поумнел - 29.11.2018 15:21
 Три поколения Klipsch RF-7 - 02.04.2018 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007