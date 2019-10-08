Колонки Klipsch Reference Wireless с поддержкой WiSA

08.10.2019 14:30

Компания Klipsch начала производство новой серии беспроводных громкоговорителей Reference Wireless, модели которой могут интегрироваться со всеми компонентами, имеющими сертификацию Ассоциации беспроводной акустики и аудио компонентов WiSA (категории WiSA Certified и WiSA Ready).



В серию входят акустика центрального канала RW-34C, фронтальные и тыловые мониторы RW-51M и беспроводной сабвуфер RW-100SW. К любому громкоговорителю из этой линейки можно подключить телевизор – используя специальный передатчик Axiim LINK Wireless Home Theater Transmitter. На базе комплекта колонок Klipsch Reference Wireless можно создать беспроводную многоканальную аудиосистему любой конфигурации; при этом качество звука будет сравнимо со звучанием комплектов, устанавливаемых в коммерческих кинозалах.

Ассоциация WiSA планирует расширить количество компонентов с поддержкой технологии WiSA, которая упрощает настройку аудио систем, и привлечь в свои ряды больше производителей домашней аудио техники.