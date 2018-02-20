Колосс из Лацио: Audio Flight FLS 4

20.02.2018 14:30 Новый стереоусилитель мощности Audia Flight FLS 4 имеет колоссальный запас мощности – до 900 Вт, и способен раскачать практически любые колонки. Как и другие усилители фирменной серии Strumento, FLS 4 характеризуется полностью симметричной схемой. Для усиления сигнала используется богатый энергоресурс: 12 цепей питания с заказными печатными платами с усиленными дорожками, тороидальный силовой трансформатор мощностью 2000 ВА в двойном экране и виброизолированный эпоксидным компаундом. Входной каскад усилителя является оригинальной разработкой инженеров Audia Flight; он работает в чистом классе А с обратной связью по току. Цепи управления и защиты полностью изолированы от звуковых цепей и питаются от отдельного малошумящего тороидального трансформатора мощностью 15 ВА. Номинальная выходная мощность составляет 200 Вт на нагрузке 8 Ом. FLS 4 имеет выдающиеся импульсные характеристики и полосу пропускания более 0,7 МГц. Литой корпус усилителя сделан из специального высокотехнологичного алюминиевого сплава. Связанные новости: Предварительный усилитель Audia Flight FLS 1 - 16.02.2018 11:45 Интегральный усилитель AUDIA FLIGHT THREE - 12.10.2009 21:12 Вернуться к списку новостей