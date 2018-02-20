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Колосс из Лацио: Audio Flight FLS 4


20.02.2018 14:30

 

 

Новый стереоусилитель мощности Audia Flight FLS 4 имеет колоссальный запас мощности – до 900 Вт, и способен раскачать практически любые колонки.

 

Как и другие усилители фирменной серии Strumento, FLS 4 характеризуется полностью симметричной схемой. Для усиления сигнала используется богатый энергоресурс: 12 цепей питания с заказными печатными платами с усиленными дорожками, тороидальный силовой трансформатор мощностью 2000 ВА в двойном экране и виброизолированный эпоксидным компаундом. Входной каскад усилителя является оригинальной разработкой инженеров Audia Flight; он работает в чистом классе А с обратной связью по току. Цепи управления и защиты полностью изолированы от звуковых цепей и питаются от отдельного малошумящего тороидального трансформатора мощностью 15 ВА. 

 

Номинальная выходная мощность составляет 200 Вт на нагрузке 8 Ом. FLS 4 имеет выдающиеся импульсные характеристики и полосу пропускания более 0,7 МГц. Литой корпус усилителя сделан из специального высокотехнологичного алюминиевого сплава. 

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