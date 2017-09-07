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Командная игра: LG и Technicolor


07.09.2017 09:00

 

 

Новые модели OLED-телевизоров LG с режимом цветопередачи Technicolor Expert Mode созданы в сотрудничестве с компанией Technicolor. Новинки демонстрируются на выставке IFA 2017, проходящей в Берлине.

 

Все модели OLED-телевизоров LG и SUPER UHD-телевизоров 2017 года оснащены технологией Active HDR, которая обеспечивает яркость световых эффектов и большую детализацию теней при демонстрации контента в формате HDR. В будущем планируется поддержка формата Advanced HDR от Technicolor. 

 

Режим Technicolor Expert будет доступен в настройках изображения всех выпускаемых моделей OLED-телевизоров LG 2017 года, начиная с октября. 

 

Также на выставке IFA компания впервые продемонстрирует улучшенный сервис голосового управления Alexa в телевизорах, подключенных к динамику Amazon Echo. Благодаря совместимости Amazon Alexa с webOS телевизоров LG потребители могут с помощью голосовых команд управлять такими функциями, как выбор канала, регулировка звука, поиск контента и запуск приложения Smart TV. 

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