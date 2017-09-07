07.09.2017 09:00

Новые модели OLED-телевизоров LG с режимом цветопередачи Technicolor Expert Mode созданы в сотрудничестве с компанией Technicolor. Новинки демонстрируются на выставке IFA 2017, проходящей в Берлине.

Все модели OLED-телевизоров LG и SUPER UHD-телевизоров 2017 года оснащены технологией Active HDR, которая обеспечивает яркость световых эффектов и большую детализацию теней при демонстрации контента в формате HDR. В будущем планируется поддержка формата Advanced HDR от Technicolor.

Режим Technicolor Expert будет доступен в настройках изображения всех выпускаемых моделей OLED-телевизоров LG 2017 года, начиная с октября.