Командная игра: LG и Technicolor
Новые модели OLED-телевизоров LG с режимом цветопередачи Technicolor Expert Mode созданы в сотрудничестве с компанией Technicolor. Новинки демонстрируются на выставке IFA 2017, проходящей в Берлине.
Все модели OLED-телевизоров LG и SUPER UHD-телевизоров 2017 года оснащены технологией Active HDR, которая обеспечивает яркость световых эффектов и большую детализацию теней при демонстрации контента в формате HDR. В будущем планируется поддержка формата Advanced HDR от Technicolor.
Режим Technicolor Expert будет доступен в настройках изображения всех выпускаемых моделей OLED-телевизоров LG 2017 года, начиная с октября.
Также на выставке IFA компания впервые продемонстрирует улучшенный сервис голосового управления Alexa в телевизорах, подключенных к динамику Amazon Echo. Благодаря совместимости Amazon Alexa с webOS телевизоров LG потребители могут с помощью голосовых команд управлять такими функциями, как выбор канала, регулировка звука, поиск контента и запуск приложения Smart TV.
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