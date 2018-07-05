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Коммутатор WyreStorm для небольших помещений


05.07.2018 08:30

 

 

Компания WyreStorm начала выпуск новой модели коммутаторов – EX-SW-0301-H2 HDBaseT. Новинка позволит удовлетворить растущий спрос на недорогие презентационные решения для небольших конференц-залов и переговорных; ей найдётся применение и в сфере образования.

 

EX-SW-0301-H2 позиционируется как «умный» коммутатор-расширитель с ручным и автоматическим переключением между любыми подключёнными HDMI, VGA с аудио и DisplayPort входами.

 

Передатчик может быть установлен на столе или под столом для удобства подключения ноутбука или ПК. Приёмник монтируется за дисплеем или над проектором; он также может автоматически активировать проекционный экран или шторы и жалюзи.

 

HDCP 2.2-совместимые передатчик и приёмник EX-SW-0301-H2 подключаются через HDBaseT, поддерживая передачу сигнала в формате 4К/60 4:2:0 и 4К/30 4:4:4 (8 бит) на расстояние до 35 м или HD вплоть до 1920x1200p 60 Гц 12 бит – до 60 м.

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