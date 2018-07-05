Коммутатор WyreStorm для небольших помещений

05.07.2018 08:30 Компания WyreStorm начала выпуск новой модели коммутаторов – EX-SW-0301-H2 HDBaseT. Новинка позволит удовлетворить растущий спрос на недорогие презентационные решения для небольших конференц-залов и переговорных; ей найдётся применение и в сфере образования. EX-SW-0301-H2 позиционируется как «умный» коммутатор-расширитель с ручным и автоматическим переключением между любыми подключёнными HDMI, VGA с аудио и DisplayPort входами. Передатчик может быть установлен на столе или под столом для удобства подключения ноутбука или ПК. Приёмник монтируется за дисплеем или над проектором; он также может автоматически активировать проекционный экран или шторы и жалюзи. HDCP 2.2-совместимые передатчик и приёмник EX-SW-0301-H2 подключаются через HDBaseT, поддерживая передачу сигнала в формате 4К/60 4:2:0 и 4К/30 4:4:4 (8 бит) на расстояние до 35 м или HD вплоть до 1920x1200p 60 Гц 12 бит – до 60 м. Связанные новости: Решения WyreStorm на выставке CEDIA 2017 - 28.08.2017 11:55 Компании QSC и WyreStorm заключили партнёрское соглашение - 18.08.2017 10:40 Wyrestorm AMP-001-010: комбинированный репитер/приемник/усилитель на базе технологии HDBaseT - 07.08.2013 18:00 Вернуться к списку новостей