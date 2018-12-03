Домашняя техника Коммутаторы Luxul: новая прошивка = новые функции

03.12.2018 12:50 Компания Luxul представила коммутаторы с функцией автоматической перезагрузки PoE-устройств. Она стала доступна благодаря появлению новых версий прошивки. Ещё одна новая возможность – перезагрузка по расписанию. Автоматическая перезагрузка позволяет уменьшить количество «сервисных» звонков и выездов инсталляторов на объекты. В настоящее время новая функция доступна для следующих моделей Luxul: 12-портовый/8 PoE+ AMS-1208P, 26-портовый/24 PoE+ стекируемый L2/L3 AMS-4424P, 26-портовый/24 PoE+ AMS-2624P, 26-портовый/24 PoE+ XMS-2624P, 52-портовый PoE+ L2/L3 XMS-5248P и 52-портовый устанавливаемый в монтажную стойку L2/L3 XMS-7048. Если подключенное к PoE порту устройство уходит в оффлайн-режим, перезагружать его вручную не нужно: коммутатор сделает это автоматически. Кроме того, благодаря появлению новой функции интегратор может настроить включение и выключение нужных портов по расписанию. Функции автоматической перезагрузки и перезагрузки по расписанию будут стандартом и для новых моделей коммутаторов, которые появятся в ассортименте Luxul в ближайшее время. Это 18-портовый/16 PoE+ L2/L3 AMS-1816P и 12-портовый/8 PoE+ XMS-1208P. Скачать обновление можно на сайте компании-производителя. Связанные новости: Маршрутизаторы Luxul – теперь с Domotz - 23.03.2018 11:35 Вернуться к списку новостей