Домашняя техника Компактный домашний кинотеатр Dolby Atmos от Damson

04.12.2017 15:30 Британская компания Damson представила ультра компактную систему домашнего кинотеатра с поддержкой Dolby Atmos. Комплект S-Series состоит из миниатюрного саундбара, Dolby Atmos-колонки, сабвуфера и пары беспроводных тыловых громкоговорителей S-Cube. Ширина саундбара – всего 24 см. Для подключения к тыловым колонкам используется фирменная беспроводная технология JetStreamNet. Центральным узлом комплекта является сабвуфер с поддержкой Bluetooth, оснащённый тремя разъёмами HDMI (один с ARC) и линейным 3,5 мм входом. Модульная система может использоваться как мультирум решение. JetStreamNet позволяет подключать до 8 сателлитов S-Cubes; радиус действия – до 50 метров, заряда литиум-йонных элементов питания хватает на 8 часов работы. Компания-производитель обещает выпустить первую партию S-Series в январе 2018 года, однако запуск новинки в массовое производство ожидается не ранее апреля. В настоящее время Damson принимает предварительные заявки от желающих приобрести комплект. Вернуться к списку новостей