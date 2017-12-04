ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Компактный домашний кинотеатр Dolby Atmos от Damson


04.12.2017 15:30

 

 

Британская компания Damson представила ультра компактную систему домашнего кинотеатра с поддержкой Dolby Atmos. Комплект S-Series состоит из миниатюрного саундбара, Dolby Atmos-колонки, сабвуфера и пары беспроводных тыловых громкоговорителей S-Cube.

 

Ширина саундбара – всего 24 см. Для подключения к тыловым колонкам используется фирменная беспроводная технология JetStreamNet. Центральным узлом комплекта является сабвуфер с поддержкой Bluetooth, оснащённый тремя разъёмами HDMI (один с ARC) и линейным 3,5 мм входом.

 

Модульная система может использоваться как мультирум решение. JetStreamNet позволяет подключать до 8 сателлитов S-Cubes; радиус действия – до 50 метров, заряда литиум-йонных элементов питания хватает на 8 часов работы.

 

Компания-производитель обещает выпустить первую партию S-Series в январе 2018 года, однако запуск новинки в массовое производство ожидается не ранее апреля. В настоящее время Damson принимает предварительные заявки от желающих приобрести комплект.

Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007