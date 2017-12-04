Модель AE108 – активный сабвуфер с высокой мощностью и возможностью дистанционного управления. Новинка предназначена для использования в составе многоканальной системы, созданной на базе акустических систем, входящих в серию АЕ100: полочников AE100, напольных громкоговорителей AE109 и АС центрального канала AE107.

Сабвуфер AE108 компактен: его размер – менее одного кубического фута (28 см3), что позволяет устанавливать устройство даже в помещениях небольшой площади. Управление дистанционное, с помощью пульта, входящего в комплект поставки. Помимо пульта, сабвуфер комплектуется винтовыми шипами и дисками для виброразвязки с поверхностью пола. Отделка корпуса – матовая чёрная краска или виниловая пленка, имитирующая шпон ореха.