ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Компактный сабвуфер Acoustic Energy АЕ 108


04.12.2017 13:40

 

 

Модель AE108 – активный сабвуфер с высокой мощностью и возможностью дистанционного управления. Новинка предназначена для использования в составе многоканальной системы, созданной на базе акустических систем, входящих в серию АЕ100: полочников AE100, напольных громкоговорителей AE109 и АС центрального канала AE107. 

 

Сабвуфер AE108 компактен: его размер – менее одного кубического фута (28 см3), что позволяет устанавливать устройство даже в помещениях небольшой площади. Управление дистанционное, с помощью пульта, входящего в комплект поставки. Помимо пульта, сабвуфер комплектуется винтовыми шипами и дисками для виброразвязки с поверхностью пола. Отделка корпуса – матовая чёрная краска или виниловая пленка, имитирующая шпон ореха.

 

На задней панели сабвуфера расположены входной разъём стерео RCA, тумблер смещения фазы, регуляторы уровня громкости и кроссовера. Новинка оснащается длинноходным восьмидюймовым НЧ-динамиком. Частотный диапазон сабвуфера AE108: 30Гц – 110Гц, пиковый уровень звукового давления 108 дБ, мощность 150 Вт. Регулировка кроссовера в пределах 40 – 110Гц. 

Связанные новости:
 Новинки Acoustic Energy – на выставке Hi-Fi & High End Show 2017  - 11.04.2017 12:00
 Acoustic Energy: новинки к юбилею - 14.02.2017 11:08
 Активные полочники AE1 Active - 13.12.2016 12:00
 Акустика Acoustic Energy AE1 Classic Limited Edition - возрожденная легенда - 29.09.2016 17:00
 Алюминий и резина Acoustic Energy Aego - 31.08.2016 10:00
 Новая акустика Acoustic Energy на выставке ISE в Амстердаме - 12.02.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007