Программный продукт Q-SYS был обновлён с тем, чтобы обеспечить простое подключение к аудиопотоку, сгенерированному сетевыми кодерами Wyrestorm NetworkHD серий 100, 200 и 400. Это позволяет Q-SYS «усваивать» аудиоконтент, обрабатывать его и маршрутизировать в любой пункт назначения в сети. QSC также выпустит плагины управления и мониторинга для компонентов NeworkHD, чтобы обеспечить простое переключение, управление и мониторинг источника непосредственно с платформы Q-SYS и сенсорных контроллеров Q-SYS.