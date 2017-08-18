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Компании QSC и WyreStorm заключили партнёрское соглашение


18.08.2017 10:40

 

 

Стало известно, что компании QSC и WyreStorm подписали договор о техническом сотрудничестве, предусматривающем интеграцию платформы Q-SYS и WyreStorm NetworkHD.

 

Программный продукт Q-SYS был обновлён с тем, чтобы обеспечить простое подключение к аудиопотоку, сгенерированному сетевыми кодерами Wyrestorm NetworkHD серий 100, 200 и 400. Это позволяет Q-SYS «усваивать» аудиоконтент, обрабатывать его и маршрутизировать в любой пункт назначения в сети. QSC также выпустит плагины управления и мониторинга для компонентов NeworkHD, чтобы обеспечить простое переключение, управление и мониторинг источника непосредственно с платформы Q-SYS и сенсорных контроллеров Q-SYS.

 

Возможность интеграции аудиопотоков WyreStorm NetworkHD с медиаресивером Q-SYS доступна для программного обеспечения Q-SYS v6.0 и выше. Плагины управления и мониторинга Q-SYS для NetworkHD Series появятся в более поздней версии ПО.

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