19.06.2019 16:50

Группа компаний DIGIS «в лице» заслуженного российского дистрибьютора Alef Hi-Fi получила от производителя аудиокомпонентов Cambridge Audio права на продажу и продвижение продукции британского бренда на территории России.



Модельный ряд Cambridge Audio состоит из нескольких серий, способных удовлетворить запросы большинства современных меломанов. По словам представителей самой компании-производителя, «на протяжении последних десятилетий фирменная линейка воплощала лучшие качества её создателей: любовь к инновациям, страсть к изобретательству и искреннее преклонение перед музыкой».



В ассортименте Cambridge Audio – аудио компоненты самых разных категорий, от наушников и полноразмерной акустики до музыкальных систем «всё-в-одном». Основу же модельного ряда составляют усилители, стримеры, CD-плееры, ЦАПы и саундбары. В активе британской компании – более 50 лет успешной работы на мировом аудиорынке, впечатляющий список профессиональных наград и премий и несколько самых продаваемых моделей усилителей.