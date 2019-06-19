ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Компания DIGIS стала дистрибьютором Cambridge Audio


19.06.2019 16:50

 

 

Группа компаний DIGIS «в лице» заслуженного российского дистрибьютора Alef Hi-Fi получила от производителя аудиокомпонентов Cambridge Audio права на продажу и продвижение продукции британского бренда на территории России.

 

Модельный ряд Cambridge Audio состоит из нескольких серий, способных удовлетворить запросы большинства современных меломанов. По словам представителей самой компании-производителя, «на протяжении последних десятилетий фирменная линейка воплощала лучшие качества её создателей: любовь к инновациям, страсть к изобретательству и искреннее преклонение перед музыкой».

 

В ассортименте Cambridge Audio – аудио компоненты самых разных категорий, от наушников и полноразмерной акустики до музыкальных систем «всё-в-одном». Основу же модельного ряда составляют усилители, стримеры, CD-плееры, ЦАПы и саундбары. В активе британской компании – более 50 лет успешной работы на мировом аудиорынке, впечатляющий список профессиональных наград и премий и несколько самых продаваемых моделей усилителей.

Связанные новости:
 Tannoy: День открытых дверей  - 22.04.2019 12:45
 Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 07:00
 Кто тут во флагманы крайний? - 12.12.2018 07:00
 Cambridge Audio: флагманская серия Edge - 28.03.2018 14:49
 Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09
 Cambridge Audio: универсальный Blu-ray проигрыватель CXUHD - 17.08.2017 15:00
 Стильный тренд от Cambridge Audio G5 - 03.06.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007