Компания HECO выпустила новую линейку Aurora
В новой серии шесть моделей акустических систем: напольные Aurora 1000 и 700, полочники Aurora 300, громкоговоритель центрального канала Aurora Center 30 и активный сабвуфер Aurora Sub 30A.
Во всех моделях, за исключением, разумеется, сабвуфера, используется твитер Fluctus. Его дисперсионные свойства близки к идеалу благодаря 28-мм куполу из шёлка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Динамик охлаждается ферромагнитной жидкостью и оснащён сдвоенной ферритовой магнитной системой.
В качестве основы для вуферов используются диффузоры из крафт-бумаги на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой. В напольных колонках их по два; в сабвуферы устанавливается мощный басовый динамик с диффузором 30 см.
Корпуса громкоговорителей имеют повышенную жёсткость и усилены внутренними перегородками. Подиумы напольников оснащены металлическими конусными шипами и регулируются по высоте. В отделке корпусов моделей серии Aurora дерево сочетается с матовым лакированием под шёлк фронтальной и верхней панели. Колонки выпускаются в тёмной отделке Ebony black с чёрным грилем и в светлом варианте Ivory white с серым грилем. Декоративные решётки крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов.
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