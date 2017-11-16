16.11.2017 17:01

В новой серии шесть моделей акустических систем: напольные Aurora 1000 и 700, полочники Aurora 300, громкоговоритель центрального канала Aurora Center 30 и активный сабвуфер Aurora Sub 30A.

Во всех моделях, за исключением, разумеется, сабвуфера, используется твитер Fluctus. Его дисперсионные свойства близки к идеалу благодаря 28-мм куполу из шёлка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Динамик охлаждается ферромагнитной жидкостью и оснащён сдвоенной ферритовой магнитной системой.

В качестве основы для вуферов используются диффузоры из крафт-бумаги на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой. В напольных колонках их по два; в сабвуферы устанавливается мощный басовый динамик с диффузором 30 см.