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Компания Overton – дистрибьютор итальянского бренда Synthesis


13.09.2017 15:24

 

 

Российская компания Overton получила дистрибьюторские права на продукцию Synthesis, производителя электроники Hi-Fi и High End класса из Италии. Премиальная аудиотехника Synthesis выпускается с 1992 года и широко известна на европейском рынке.

 

Overton представляет в России три серии компонентов Synthesis: Roma, Action и Metropolis. В наиболее массовую линейку Roma входят ламповые, гибридные и цифровые усилители, фонокорректоры и ЦАП, усилитель для наушников, а также CD проигрыватель. Особенность всех  Hi-Fi компонентов – их максимальная универсальность. 

 

Серия Action представлена более дорогими моделями, а именно тремя мощными ламповыми усилителями со встроенным ЦАП. 

 

Топовая линейка продукции итальянского бренда под названием Metropolis – это три усилителя класса High End, «построенных» на комплектующих аудиофильского уровня по классической схемотехнике.

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