Компания Overton – дистрибьютор итальянского бренда Synthesis

13.09.2017 15:24 Российская компания Overton получила дистрибьюторские права на продукцию Synthesis, производителя электроники Hi-Fi и High End класса из Италии. Премиальная аудиотехника Synthesis выпускается с 1992 года и широко известна на европейском рынке. Overton представляет в России три серии компонентов Synthesis: Roma, Action и Metropolis. В наиболее массовую линейку Roma входят ламповые, гибридные и цифровые усилители, фонокорректоры и ЦАП, усилитель для наушников, а также CD проигрыватель. Особенность всех Hi-Fi компонентов – их максимальная универсальность. Серия Action представлена более дорогими моделями, а именно тремя мощными ламповыми усилителями со встроенным ЦАП. Топовая линейка продукции итальянского бренда под названием Metropolis – это три усилителя класса High End, «построенных» на комплектующих аудиофильского уровня по классической схемотехнике. Связанные новости: Hi-Fi и винил на фестивале уличной культуры - 30.05.2017 17:00 Победители конкурса Top High End 2016 - 18.04.2016 10:00 Questyle Audio - теперь официально в России - 20.11.2015 13:00 Вернуться к списку новостей