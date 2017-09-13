Компания Overton – дистрибьютор итальянского бренда Synthesis
Российская компания Overton получила дистрибьюторские права на продукцию Synthesis, производителя электроники Hi-Fi и High End класса из Италии. Премиальная аудиотехника Synthesis выпускается с 1992 года и широко известна на европейском рынке.
Overton представляет в России три серии компонентов Synthesis: Roma, Action и Metropolis. В наиболее массовую линейку Roma входят ламповые, гибридные и цифровые усилители, фонокорректоры и ЦАП, усилитель для наушников, а также CD проигрыватель. Особенность всех Hi-Fi компонентов – их максимальная универсальность.
Серия Action представлена более дорогими моделями, а именно тремя мощными ламповыми усилителями со встроенным ЦАП.
Топовая линейка продукции итальянского бренда под названием Metropolis – это три усилителя класса High End, «построенных» на комплектующих аудиофильского уровня по классической схемотехнике.
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