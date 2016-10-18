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Компания Razer приобрела корпорацию THX Ltd


18.10.2016 10:00

 

 

THX Ultra будет работать в составе компании Razer, при этом ее штат разработчиков и менеджеров сохраняется, как и ее контакты с другими изготовителями техники и сервисными центрами. Финансовые детали сделки не разглашаются.

По словам генерального директора THX, Ахмад-Тейлора, целью его компании всегда было предоставление потребителям возможности получения максимального удовольствия от AV-систем для развлечений. Теперь, с помощью компании Razor, THX сможет усилить свою работу в этом направлении, и без сомнения добьется новых успехов. При этом все договоренности, имеющиеся у THX с ее клиентами, сохраняются и будут безусловно выполняться.

В свою очередь руководство компании Razer не сомневается, что THX Ltd по-прежнему будет устанавливать индустриальные стандарты качестве на рынке домашней и профессиональной аудио/видео электроники, и способствовать продвижению новых технологий.

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