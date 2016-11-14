14.11.2016 11:36

Компании Samsung Electronics и Harman International Industries, Incorporated заключили соглашение, согласно которому Samsung приобретет Harman за $8 млрд.



Основная причина данной сделки заключается в том, что Samsung планирует существенно расширить свою линейку автомобильной электроники, в первую очередь, с возможностью сетевого подключения. Harman же является одним из лидеров данной отрасли – 65% продаж компании приходятся именно на автомобильную электронику. Благодаря заключению данной сделки Samsung планирует ликвидировать свое отставание в сегменте автомобильной электроники от компаний Google и Apple с их Android Auto и Apple CarPlay соответственно. По мнению Samsung, Harman станет прекрасным дополнением для их компании в плане технологий, продуктов и решений. Заявленная сумма сделки составит 8 миллиардов долларов США.



Несмотря на то, что покупка автомобильного подразделения Harman указывается как основная причина данной сделки, корейская компания видит также большой потенциал в развитии других направлений Harman, в частности, подразделений потребительского и профессионального аудио – Harman Audio и Harman Professional. Также очень большие перспективы корейцы видят в развитии нового поколения облачных сервисов для растущего рынка «Интернета вещей» (IoT) – сегодня на Harman работает около 8000 разработчиков программного обеспечения для этого направления.

Samsung заявляет о своих планах полностью сохранить команду менеджмента Harman, штаб-квартару, производственные мощности, а также все бренды, входящие в холдинг.