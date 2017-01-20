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Концепт OLED-телевизора LG с экраном-диффузором


20.01.2017 12:00

 

 

Компания LG привезла на СES 2017 концепт 65-дюймового OLED-телевизора, оснащенного новой звуковой технологией Crystal Sound.  Принцип работы технологии схож с тем, что предложила Sony: небольшие драйверы передают вибрации всему экрану, который выполняет роль диффузора (отдельных традиционных динамиков в конструкции нет). Однако Sony показала готовый продукт, а LG — только концепт.

Производитель утверждает, что с Crystal Sound звук становится более «объемным», и погружает зрителя в происходящее на экране. Несмотря на это, западные эксперты и журналисты, побывавшие на стенде LG, считают, что новая технология не способна значительно улучшить звучание — комплект хорошей внешней акустики выдаст гораздо более качественный звук.

Корейский гигант пообещал продолжить работу над новой технологией, оптимизируя ее, и в будущем представить публике серийную модель телевизора с системой звука Crystal Sound.

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