Домашняя техника Конференция 3D Print Expo 2016

11.10.2016 10:00 Международное событие 3D Print Expo состоится 17-18 ноября в КВЦ «Сокольники». Чтобы раскрыть актуальные темы и поспособствовать более активному развитию индустрии, на крупнейшую в СНГ конференцию по 3D-печати приедут ведущие зарубежные и отечественные эксперты.



В этом году особое внимание уделено подбору спикеров. Каждый из выступающих имеет огромный опыт в сфере аддитивных технологий, поэтому доклады будут строиться на базе успешно реализованных кейсов. Конференция 3D Print Expo 2016 обещает быть действительно интересной и полезной для развития бизнеса. Каждый из ее дней посвящён определённому классу вопросов:

• 17 ноября – тема «Развитие индустрии аддитивных технологий»;

• 18 ноября – тема «Использование 3D-печати и сканирования в различных сферах».

Также в первый день пройдёт круглый стол с экспертами «Сколково».



Программа первого дня конференции

В день, посвящённый внутрииндустриальным вопросам и трендам, будут представлены доклады о специфике использования различных материалов для 3D-печати. В частности, научный исследователь Университета Де Монфор и основатель студии Future Factories доктор Лайонел Т. Дин раскроет секреты использования драгоценных материалов и 3D-принтера для создания уникальных ювелирных изделий. Кроме того, старший научный сотрудник Томского государственного университета и инновационного предприятия «ИнТех-М» Владимир Промахов осветит тему применения керамических и композитных материалов.

Прежде чем запустить процесс 3D-печати, важно разработать и подготовить модель. Обо всех этапах 3D-моделирования, подводных камнях и уникальных технологических решениях прототипирования расскажет представитель компании Autodesk. Это будет практичный кейс на основе реально осуществлённого проекта с детальным описанием и ценными советами.

Специальный гость Дитер Гисбрехт – представитель Materialise, мирового лидера в сфере аддитивных технологий – поделится секретами успеха своей компании и расскажет о новых методах контроля качества процесса 3D-печати.

Презентация основателя компании «Сингулярность» Андрея Панфёрова ответит на важные бизнес-вопросы: как позиционировать компанию, как выявить потребности клиентов, как привлечь целевую аудиторию и заказы на 3D-печать, какие продукты и услуги в сфере 3D есть смысл предоставлять? Также спикер охватит другие темы.

Кроме того, в первый день конференции будут представлены аналитика, тренды и прогнозы мирового рынка 3D-печати и сканирования, последние разработки по использованию специфических и новых материалов для 3D-принтеров и т.д.

В конце дня в рамках круглого стола пройдут выступления специалиста Consistent Software Distribution Кирилла Меренкова и представителя «М-ТЭК» Ирины Суворовой. Они расскажут об использовании современных 3D-разработок на производстве.

Также в ходе дискуссии на тему «Опыт применения аддитивных технологий в промышленности и медицине» будут рассмотрены следующие вопросы:

• События 2016 года в индустрии аддитивных технологий.

• Консолидация рынка или предел технологических возможностей?

• Стартапы, которые появились на рынке в 2016 году.

Модератором дискуссии выступит Александр Фертам – директор по науке Ядерного кластера «Сколково».



Программа второго дня конференции

Второй день конференции будет посвящён практическим вопросам применения аддитивных технологий в различных отраслях промышленности и сферах бизнеса. Глава Екатеринбургского цементного завода Ринат Брылин поделится своим опытом 3D-печатного создания башни – точной копии крепости Winterfell из сериала «Игра престолов».

Тему строительной 3D-печати продолжит представитель Apis Cor Анна Чен-Юн-Тай, которая расскажет, как применение 3D-технологий делает жилье по-настоящему доступным, а также позволяет значительно ускорить и упростить процесс его возведения.

Специалист Инжинирингового центра и санкт-петербургского Института передовых производственных технологий Евгений Белослудцев приведёт примеры внедрения 3D-технологий в разные области промышленности. Будут рассмотрены самые успешные и показательные кейсы.

Чтобы продемонстрировать, как аддитивные технологии кардинально изменили сферу медицины, на конференции выступят два ведущих эксперта: хирург-ортопед, сооснователь итальянской digital-сети биопечати доктор Никола Бизотто и глава лаборатории ФГБУ «ПФМИЦ» Роман Горбатов. Спикеры приведут примеры использования инструментов 3D-технологий в хирургии и ортопедии. Также зарубежный гость – доктор Никола Бизотто – расскажет об опыте внедрения курса обучения медицинских сотрудников работе с новыми достижениями 3D-печати.

Доктор Лайонел Т. Дин презентует собственный кейс применения аддитивного производства для реализации смелых и креативных арт-проектов. В своём выступлении он расскажет о стратегиях уникального генеративного дизайна.

Ну и, конечно же, будет рассмотрен вопрос внедрения 3D-печати в образовательную сферу. Президент ассоциации 3D-образования Роман Бондаренко расскажет, как ещё со школы начать готовить высококвалифицированных и востребованных специалистов 3D-индустрии.

Таким образом, во второй день конференции будут охвачены все тренды мира 3D: использование аддитивных технологий в строительстве, медицине, промышленности, образовании и искусстве.



Конференция 3D Print Expo – это прекрасный шанс узнать о последних мировых достижениях 3D-технологий и понять, как использовать передовые разработки для развития собственного бизнеса. Регистрируйтесь на самое инновационное 3D-событие СНГ: http://3d-expo.ru/ru/register.

























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