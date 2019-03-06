06.03.2019 11:30

С 13 по 15 марта в Санкт-Петербурге состоится конференция Simple Distribution, на которой встретятся дилеры компании, работающие в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие пройдёт в формате выездной выставки.

Расписание Simple Expo: с 10 утра до последнего клиента. Дистрибьютор привезёт в северную столицу актуальные новинки, проведёт консультации и тренинги. В программе: обзор продукции категории custom installation и семинар, посвящённый решениям по автоматизации от RTI. Каждый участник тренинга научится настраивать систему RTI Apex и получит именной сертификат.