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Конференция Simple Distribution


06.03.2019 11:30

 

 

С 13 по 15 марта в Санкт-Петербурге состоится конференция Simple Distribution, на которой встретятся  дилеры компании, работающие в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие пройдёт в формате выездной выставки.

 

Расписание Simple Expo: с 10 утра до последнего клиента. Дистрибьютор привезёт в северную столицу актуальные новинки, проведёт консультации  и тренинги. В программе: обзор продукции категории custom installation и семинар, посвящённый решениям по автоматизации от RTI. Каждый участник тренинга научится настраивать систему RTI Apex и получит именной сертификат.

 

Для того, чтобы принять участие в практических занятиях, необходимо направить заявку в Simple Distribution. Место проведения дилерской конференции: Санкт-Петербург, гостиница Novotel «Центр».

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