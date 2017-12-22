Конференция «Умное здание» на выставке ISE 2018

22.12.2017 14:40 Конференция Smart Building, которая пройдёт 5 февраля в рамках выставки ISE 2018, соберёт 25 экспертов в сфере так называемых «интеллектуальных зданий». Свою продукцию представят известные компании-производители решений по автоматизации: KNX, HDL и др. С приветственным словом к участникам конференции обратится Карло Ратти (Carlo Ratti), архитектор, изобретатель, директор Массачусетского технологического института, один из наиболее влиятельных дизайнеров США. Темой его выступления станет развитие сенсорных технологий и появление всё новых и новых портативных управляющих устройств, а также связанные с этим изменения в рабочей среде. Вечером участников ждёт праздничный фуршет. С 6 февраля и во все дни выставки в зале №9 будет открыта специальная экспозиция, посвящённая «умным» коммерческим зданиям (Smart Building Hall). Более 300 участников, большинство из которых – производители и интеграторы соответствующих решений, продемонстрируют посетителям современные возможности в сфере автоматизации управления системами жизнедеятельности коммерческих зданий и сооружений: системами кондиционирования, отопления, безопасности и наблюдения, энергосбережения и пр. Для заинтересованных лиц будет организована двухчасовая специализированная экскурсия по выставке, посвящённая «умным» домам, офисам и зданиям. Регистрация для желающих принять в ней участие откроется в январе 2018 года. Здесь же, в зале №9, будут проходить небольшие 30-минутные презентации, на которых производители, консультанты и даже рядовые пользователи современных систем управления будут делиться своими впечатлениями с посетителями выставки. Организаторы выбрали для этого новый формат – не пространные выступления перед широкой аудиторией, а сжатые, но предельно информативные встречи лицом к лицу со специалистами. Предварительная регистрация для посещения этих встреч не требуется. Спонсором выступила компания KNX. Связанные новости: Crestron: новейшие решения на выставке ISE2018 - 18.12.2017 16:30 Новая реальность уже наступила - 30.11.2017 16:45 Мастера видеомэппинга соберутся в Амстердаме - 20.10.2017 14:26 Вернуться к списку новостей