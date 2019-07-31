31.07.2019 14:55

Проигрыватель виниловых дисков Audiomeccanica разработали дизайнеры итальянской Studio Mandato, стремившиеся объединить два главных своих увлечения: музыку и автомобили.

Центральным компонентом конструкции «вертушки» является настоящий клапан цилиндра двигателя внутреннего сгорания. Поворотный стол с ременным приводом почти полностью сделан из алюминия. Вся конструкция хорошо защищена от вибрации, а электродвигатель спроектирован таким образом, чтобы оптимизировать плавность вращения.

На разработку прототипа винилового проигрывателя ушло более года интенсивной работы. Для того, чтобы запустить модель в массовое производство, разработчики объявили сбор пожертвований от таких же, как и они сами, любителей хорошего звука и быстрой езды.