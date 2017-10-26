Домашняя техника Консоль чистого электропитания POWERGRIP YG-2

26.10.2017 18:11 Новая консоль – уменьшенная версия модели POWERGRIP YG-1, впервые появившейся на рынке два года назад. Её основная задача – защита подключенных электронных компонентов от помех и скачков напряжения. В отличие от «старшего» устройства, позволяющего подключить до одиннадцати компонентов, новинка имеет всего шесть розеток, по две в каждой из групп «потребителей» – цифровых, аналоговых и сильноточных. Почти в два раза уменьшились и размеры консоли, однако суммарная мощность осталась прежней – более 3,5 кВт. Разработчики не стремились создать компромиссный вариант: по надёжности и качеству новая консоль не уступает базовой модели, отлично зарекомендовавшей себя как в частных инсталляциях, так и в специализированных салонах. Включение и выключение даже самых энергоёмких устройств осуществляется очень мягко; группы розеток включаются последовательно, с небольшой задержкой, чтобы избежать скачков нагрузки на сеть. Небольшие колебания напряжения поглощаются встроенными фильтрами, варисторная защита скрадывает более мощные скачки. В критических случаях происходит мгновенное автоматическое отключение питания. Управлять консолью можно с помощью сенсора на передней панели или многофункциональной кнопки питания. Кроме того, она может работать под управлением систем интегрированного контроля (Crestron, AMX, RTI и др.) через триггер 12 В и RS-232. Предусмотрена возможность монтажа консоли в 19-дюймовую стойку. Связанные новости: Сетевая консоль POWERGRIP YG-1 - 24.11.2015 12:00 Продукция Powergrip сохранит любое AV-оборудование! - 20.04.2015 12:00 Вернуться к списку новостей