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«Конструирование звука»: в шутку о серьёзном


25.09.2019 12:43

 

 

До января 2020 года в Лондонском Музее Дизайна будут экспонироваться работы дизайнера из Великобритании Юри Сузуки (Yuri Suzuki). Цель выставки – в шутливой манере рассказать посетителям о том, что такое звук, и о том, как звук и музыка помогают людям общаться.

 

Автор инсталляций родился в Японии, постоянно живёт в Лондоне, являясь одним из учредителей дизайн-агентства Pentagram. Он музыкант, имеет профессиональное образование в сфере промышленного дизайна, и иногда «подрабатывает» ди-джеем.

 

В числе прочих его работ – электронное устройство, которое позволяет превратить любой объект в музыкальный инструмент: с помощью клемм-«крокодилов» он подключается к синтезатору, и любое прикосновение превращается в звук. Одна из инсталляций, которую можно будет увидеть в Музее Дизайна – лондонский кэб, на который установлены громкоговорители и микрофоны. Городские звуки записываются и трансформируются в музыку.

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