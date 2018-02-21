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Короткофокусный проектор ProBeam LG HF85JS


21.02.2018 19:00

 

 

Яркость проектора – 1500 люмен; устройство поддерживает разрешение FULL HD, проецирует изображение до 120" и обладает возможностями webOS. 

 

Ультракороткий фокус позволяет получить изображение размером 90" при установке проектора всего в 8 см от стены и исключает возможность появления на экране теней. Изображения размером до 120 дюймов получаются более реалистичными и яркими, чем при использовании других моделей проекторов. Регулировка трапеции по четырём углам позволяет автоматически точно настроить проекцию на экран по горизонтали и вертикали.

 

LG HF85JS оптимизирован для домашнего использования. Добиться небольших размеров конструктором позволило применение I-образной оптической системы. Источником света является лазер; его ресурс составляет 20000, что эквивалентно ежедневному просмотру до 8 часов в день в течение 7 лет. 

 

Проектор поддерживает воспроизведение видеоконтента с устройств на платформе iOS и Android. Функция Screen Share обеспечивает беспроводное зеркальное отображение со смартфона, планшета или компьютера на экране до 120 дюймов. Звук передаётся через наушники или портативные динамики по Bluetooth.

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