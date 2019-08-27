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Коррекция баса: Dirac Live Bass Management


27.08.2019 14:10

 

 

Dirac представит своё новое решение для непрофессиональных аудио-видео систем под названием Dirac Live Bass Management. Оно предназначено для коррекции акустических характеристик жилых помещений и обеспечивает более равномерное распределение низких частот.

 

Звуковые волны динамиков и сабвуфера отражаются и сталкиваются друг с другом, образуя области с неравномерным распределением низких частот. Система Dirac Live Bass Management измеряет и корректирует фазу динамиков и сабвуферов домашнего кинотеатра на всех частотах, даже в системах с несколькими сабвуферами, и улучшает равномерность звучания низких частот во всём помещении.

 

irac Live Bass Management собирает данные о местоположении каждого сабвуфера и определяет, как низкие частоты системы распределяются по комнате. Затем он определяет провалы звуковых волн и обеспечивает более равномерное распределение басов. Кроме того, он корректирует низкочастотные звуковые волны, излучаемые каждой парой громкоговорителей, синхронизируя их со всей системой. Благодаря новому решению от Dirac сабвуферы можно размещать в любой точке пространства, без ущерба как для звука, так и для эстетики.

 

Первая версия Dirac Live Bass Management будет доступна в двух версиях: Single-Sub, для систем с одним сабвуфером (цена в США 249 долларов), и Multi-Sub ($399). Первыми устройствами с функцией Dirac Live Bass Management станут потоковый усилитель NAD M10 BluOS и потоковый ЦАП NAD C658 BluOS, а также процессоры и усилители StormAudio и большинство аудио-видео ресиверов Arcam и JBL Synthesis.

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