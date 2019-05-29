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Коты – для красоты, а собаки?


29.05.2019 14:00

 

 

Эта колонка вряд ли будет всерьёз воспринята настоящими ценителями хорошего звука, однако тем, кому важнее внешний вид домашней электроники, она, возможно, придётся по душе.  

 

Bluetooth-громкоговоритель в виде фигурки американского бульдога – устройство, которое отлично впишется в современный интерьер, в котором много внимания уделено стильным аксессуарам и дизайнерским безделушкам.

 

Колонка подключается к смартфону или любому другому источнику звука; для создания стереосистемы требуются два громкоговорителя. Несмотря на довольно легкомысленный для «уважающей» себя аудиотехники вид, музыкальный пёс способен – по крайней мере, так утверждается в его описании – на воспроизведение чистого звука с глубоким басом.

 

Купить акустическую систему можно на сайте Amazon.com; цена – от 165 долларов США.

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