29.05.2019 14:00

Эта колонка вряд ли будет всерьёз воспринята настоящими ценителями хорошего звука, однако тем, кому важнее внешний вид домашней электроники, она, возможно, придётся по душе.

Bluetooth-громкоговоритель в виде фигурки американского бульдога – устройство, которое отлично впишется в современный интерьер, в котором много внимания уделено стильным аксессуарам и дизайнерским безделушкам.

Колонка подключается к смартфону или любому другому источнику звука; для создания стереосистемы требуются два громкоговорителя. Несмотря на довольно легкомысленный для «уважающей» себя аудиотехники вид, музыкальный пёс способен – по крайней мере, так утверждается в его описании – на воспроизведение чистого звука с глубоким басом.

Купить акустическую систему можно на сайте Amazon.com; цена – от 165 долларов США.