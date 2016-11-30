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Кожа к коже Bowers & Wilkins P9 Signature


30.11.2016 10:00

 

 

Bowers & Wilkins выпустила наушники P9 Signature, которые, по мнению ее специалистов, стали самыми совершенными в каталоге этой британской компании.

P9 Signature были сконструированные той же самой командой инженеров, которая создавала АС серии 800 D3 Diamond. В наушниках использованы специально разработанные технологии, а повернув в корпусе P9 Signature 40-мм динамики, конструкторы добились создания звукового образа почти как в реальной жизни - расположенного перед слушателем, а не по бокам.

Традиционно мембрана динамика в наушниках сделана заодно с подвесом, но в P9 она совершает почти поршневое движение – подобно тому, как это принято в динамиках больших акустических систем. Корпус наушников выполнен из композитных материалов и разработан с помощью метода конечных элементов (FEA).

Оголовье P9 Signature не только невероятно удобное и прочное, но и еще обеспечивает механическую развязку от вибраций ушных накладок, блокируя передачу нежелательных вибраций с одной стороны на другую, порождающую искажения. Особый материал с памятью формы, использованный в ушных накладках, принимает со временем индивидуальные очертания головы владельца и гарантирует лучшую звукоизоляцию и меньшую окраску. Каждый из элементов P9 Signature был сконструирован инженерами Bowers & Wilkins так, чтобы согласованно работать вместе, создавая наивысшее возможное качество звука. Оголовье и амбушюры P9 Signature отделаны великолепной итальянской сафьяновой кожей с использованием технологии накатки для создания выразительного ромбовидного узора на поверхности.

Диапазон частот наушников составляет 2 Гц – 30 кГц, импеданс 22 Ом, а чувствительность: - 111дБ/В на 1кГ. P9 Signature обеспечивают гармонические искажения не более 0.2% и рассчитаны на номинальную подводимую мощность в 50мВ.

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