Kramer: передача Full HD по IP

25.02.2019 13:35 Технология AV over IP (передача аудио и видео данных по IP) становится всё более популярной. Она позволяет сохранить высокое качество сигнала вне зависимости от расстояния, на которое он передаётся: дистанция ограничивается только «размахом» сетевой инфраструктуры. Для систем с хорошо развитой инфраструктурой компания Kramer Electronics предлагает серию фирменных устройств KDS, которая недавно пополнилась двумя новинками, кодером KDS-EN4 и декодером KDS-DEC4. Оба устройства поддерживают передачу видео с разрешением до 1080p@60 Гц и аудио, как «внедрённого» в сигнал HDMI, так и аналогового стерео. Высокое качество передаваемого сигнала обеспечивается поддержкой кодеков H.264 и AAC. Все транслируемые материалы записываются; их можно сохранить на внешний USB носитель или компьютер. Обработка данных происходит в режиме реального времени: KDS-EN4 и KDS-DEC4 поддерживают трансляцию Unicast и Multicast с использованием протокола RTSP.