В числе других возможностей RS200 – поддержка AAC и aptX HS Bluetooth, в дополнение к aptX Low Latency, которая повышает скорость передачи звука, обеспечивая синхронизацию звука с видео при воспроизведении, например, видео с YouTube. Поддержка DLNA обеспечивает пользователю возможность потоковой передачи сетевых файлов с его дисков NAS. Платформа DTS Play-Fi имеет встроенные интерфейсы для Amazon Prime Music, Pandora, Qobuz, SiriusXM, Spotify и Tidal. Имеется также поддержка AirPlay 2. Для тех, кто хочет использовать RS200 в качестве саундбара предусмотрены HDMI (с ARC) и оптические входы. Управление воспроизведением возможно с помощью устройств с голосовым ассистентом Alexa.