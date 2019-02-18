Красивый, очень красивый McIntosh RS200
Беспроводная система «всё-в-одном» RS200 – новинка модельного ряда McIntosh. Она составит конкуренцию другим популярным устройствам этого класса: Naim Mu-so, Devialet Phantoms, Ruark R4 Mk3.
В числе других возможностей RS200 – поддержка AAC и aptX HS Bluetooth, в дополнение к aptX Low Latency, которая повышает скорость передачи звука, обеспечивая синхронизацию звука с видео при воспроизведении, например, видео с YouTube. Поддержка DLNA обеспечивает пользователю возможность потоковой передачи сетевых файлов с его дисков NAS. Платформа DTS Play-Fi имеет встроенные интерфейсы для Amazon Prime Music, Pandora, Qobuz, SiriusXM, Spotify и Tidal. Имеется также поддержка AirPlay 2. Для тех, кто хочет использовать RS200 в качестве саундбара предусмотрены HDMI (с ARC) и оптические входы. Управление воспроизведением возможно с помощью устройств с голосовым ассистентом Alexa.
RS200 оснащена восемью динамиками: два НЧ, четыре СЧ, два твитера. Выходная мощность 650 Вт. К устройству можно подключить внешний активный сабвуфер, а в качестве каналов объёмного звучания – беспроводные RS100. В США новинка появится в продаже уже в феврале, в Европе – двумя месяцами позже.
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