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Крепления для проекторов от Peerless-AV: выдержат всё


22.10.2018 12:40

 

 

Компания Peerless-AV представила две новые модели потолочных креплений, рассчитанные на то, чтобы выдерживать вес больших лазерных видеопроекторов.

 

В серии Projector Mount появились модели PJR125-EUK и PJR125-POR-EUK. Область их применения практически неограничена: переговорные и конференц-залы, образовательные учреждения, розничная торговля, развлекательные мероприятия, музеи и пр. Вес устанавливаемого оборудования – до 56,7 кг. Модель PJR125-POR-EUK – первое крепление для «портретного» размещения проекторов весом свыше 34 кг. PJR125-POR-EUK допускает как горизонтальное («портретное») положение, так и вертикальное, а также установку проектора таким образом, чтобы изображение проецировалось на пол.

 

Технология Hook-and-Hang значительно облегчает труд инсталлятора при установке крепления и фиксации его на потолке. Шесть универсальных «лап» гарантируют надёжность монтажа даже при использовании тяжёлого проектора. Четыре из них монтируются ещё на производстве, ещё две при необходимости устанавливаются самим инсталлятором – в случае, если у проектора имеется шесть монтажных отверстий.

 

Выбранное положение проектора тщательно фиксируется специальными замками, исключающими возможность даже малейшего сдвига устройства в процессе его эксплуатации. Все соединительные кабели можно провести сквозь крепление, не оставляя их на виду.   

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