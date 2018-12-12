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Кто тут во флагманы крайний?


12.12.2018 07:00

 

 

В российских аудио салонах наконец-то появились компоненты Edge флагманской серии Cambridge Audio, которую британская компания выпустила к собственному полувековому юбилею. На разработку новинки потребовалось три года, а результатом стали три устройства: предварительный усилитель Edge NQ, оконечный усилитель Edge W и интегральный усилитель Edge A.

 

Модель Edge NQ объединяет в одном корпусе предусилитель и сетевой проигрыватель. Устройство оснащается тремя аналоговыми и пятью цифровыми входами, балансными и небалансными выходами, поддерживает обработку цифровых потоков вплоть до PCM384 и DSD256, а также aptX HD, AirPlay, Chromecast и Spotify.

 

Оконечный усилитель Edge W – это мощность 200 Вт на 4 Ом в классе XA, 14 отобранных вручную компонентов в сигнальном тракте, балансная и небалансная коммутация. Вес Edge W – 24 кг.

 

Для интегрального усилителя Edge A конструкторы взяли всё лучшее из двух вышеупомянутых моделей, добавив к возможностям цифровой и аналоговой коммутации USB и Bluetooth.

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