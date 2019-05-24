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Кто в умном доме помощник?


24.05.2019 07:00

 

 

На прошедшей 23 мая конференции YAC (Yet another Conference 2019) «Яндекс» продемонстрировал возможности фирменного голосового помощника по управлению системами «умного дома», а также представил ряд новых продуктов этой категории.

 

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса теперь может включить свет или изменить настройки кондиционера. При этом голосовые команды могут быть адресованы сразу нескольким устройствам. Предусмотрено и сценарное управление: например, в ответ на кодовую фразу «Алиса, доброе утро» ассистент активирует музыкальную систему и включит чайник. Последнее стало возможным в том числе благодаря появлению новых «умных» устройств — Яндекс-лампочки, розетки и пульта дистанционного управления. Доступные пользователю действия: изменение яркости освещения и цветовой температуры, дистанционное включение/отключение подсоединенных к «умной» розетке приборов и управление домашними электронными устройствами с ИК-портом (кондиционером, телевизором и пр.).

 

Ещё одна новинка – компактный медиаплеер «Яндекс.Модуль», аналог ТВ-приставки Google Chromecast. Управлять им можно голосом – при помощи смартфона, через «Яндекс.Станцию» или другую «умную» колонку с Алисой. Плеер подключается к HDMI-порту телевизора и воспроизводит контент из сервисов «Яндекса» (например, «КиноПоиск» и «Яндекс.Видео»), а также из YouTube, ivi и пр.

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