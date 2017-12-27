Домашняя техника Ламповый интегральный усилитель Arte Forma Elysse

27.12.2017 17:00 Интегральный усилитель Elysse способен раскрыть весь потенциал акустических систем на самых нижних частотах. Две большие лампы 805A-T, выходные триоды прямого накала, обеспечивают ультра чистую выходную мощность 35 Вт на канал. Elysse – исключительно тихий усилитель, с очень низким уровнем белого шума (при отсутствии внешнего источника сигнала). Он обеспечивает естественный тональный баланс и тембр и создаёт ощущение «воздуха», звукового пространства вокруг каждого инструмента и голосов исполнителей. Шасси усилителя выполнено из твёрдой древесины ореха. Деревянная основа имеет отличные демпфирующие свойства и защищает от паразитных колебаний и резонансов, благодаря чему более прозрачное и детализированное воспроизведение звука. Технические характеристики моноблока: класс А, однотактный в чистом триоде; диапазон частот 8 Гц – 38 КГц. Входные и выходные разъёмы сделаны из чистой меди, покрытой 24-каратным золотом. Вернуться к списку новостей