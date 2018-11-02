Домашняя техника Ламповый моноблочный усилитель из города оружейников

02.11.2018 13:00 В четверг 8 ноября в московском Hi-Fi салоне «Нота Плюс» состоится презентация нового флагмана российской компании Art Audio Lab лампового усилителя Madrigal. Начало в 15:00. В программе: прослушивание виниловых дисков и CD, общение с разработчиками аппаратуры. Усилитель выполнен в виде двух моноблоков на лампах 300В, мощностью 18 Вт. При проектировании Art Audio Lab. Madrigal основной целью было создать усилитель, звучание которого удовлетворило было самого искушенного любителя музыки. Для реализации проекта была разработана однотактная схема на легендарном прямонакальном триоде 300B, с предельно коротким путем сигнала и использованием высококачественных компонентов. Чтобы увеличить энергоемкость источника питания и исключить взаимное влияния каналов друг на друга, усилитель спроектировали в виде двух моноблоков. Они имеют систему мягкого включения Soft Start, что позволяет экономить ресурс ламп. Благодаря достаточно высокой входной чувствительности моноблоки можно использовать самостоятельно, без предварительного усилителя. Для увеличения выходной мощности выходной каскад моноблоков выполнен на двух тщательно отобранных триодах 300В, включенных в параллель. Эффективную раскачку выходного каскада обеспечивает драйвер на лампе 6L6. Входной каскад усилителя реализован по каскадной схеме (SRPP) на лампе 6SN7 (6Н8С) и гальванически связан с драйвером. Подобные схемотехнические решения позволяют исключить переходные конденсаторы в межкаскадных связях и добиться наилучших звуковых характеристик усилителя. В усилителе используется выходной трансформатор, также изготовленный в ArtAudioLab. Магнитопровод состоит из набора Ш-пластин сечением более 30 см2, отштампованных из высококачественной электротехнической стали марки M6. Первичные и вторичные обмотки выходного трансформатора для увеличения полосы пропускания имеют большое количество взаимно чередующихся секций. В конструкции моноблоков использовано шасси из алюминия с открытыми лампами и трансформаторами. Передние панели моноблоков изготовлены из массива ценных пород ореха или красного дерева. На переднюю панель вынесены ручка регулятора громкости и индикатор включения в виде логотипа фирмы. Для контроля и подстройки токов покоя выходных ламп усилитель оснащен стрелочным индикатором. Связанные новости: Аукцион в «Ноте Плюс» - 02.10.2018 12:30 Аукцион коллекционного винила Vinyl Bazar - 29.11.2017 13:20 «Нота Плюс»: презентация акустических систем Tannoy Legacy - 14.11.2017 13:00 Вернуться к списку новостей