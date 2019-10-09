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Ларс Кристенсен снова побывал в России


09.10.2019 11:37

 

 

Спустя семь лет после своего предыдущего визита в Москву снова приехал Ларс Кристенсен, когда-то представлявший компанию Nordost и известный российским аудиофилам как амбассадор американского бренда. Теперь, после того как Ларс основал три новые компании, он выступает в другом качестве.

 

На презентации, состоявшейся в Москве в конце сентября, господин Кристенсен со своими коллегами представил продукцию, выпускаемую под торговыми марками Børresen, Aavik и Ansuz. Существующая с 2012 года компания Ansuz существует с 2012 года; ее сотрудники разрабатывают и производят всевозможные кабели, а также силовые и сетевые кондиционеры и аксессуары для механической развязки компонентов. В кабелях Ansuz индуктивность на четверть, а ёмкость – вдвое ниже, чем у большинства конкурентов; даже заземление в питающих кабелях на порядок лучше. Подставки для виброразвязки представляют собой не традиционные резиновые опоры, а конструкции, собранные из алюминиевых или титановых дисков с титановыми или керамическими шариками.

 

Под маркой Aavik выпускаются усилители: предварительные, оконечные, интегральные. Последние представлены двумя линейками – 150 и 300; флагман U380 Ларс Кристенсен привёз на презентацию своих новинок. Предварительные и интегральные усилители имеют линейные входы и оснащаются модулями фонокорреции и ЦАП, заменяемыми по желанию владельца. Выходные каскады – на ШИМ-модулях Pascal или реализованы в классе А на дискретной элементной базе.

 

Самая молодая компания из представленных на презентации – Børresen. Колонки этой фирмы начали выпускаться всего год назад. Динамики – собственного производства; диффузоры вуферов сделаны из сотового номекса от DuPont, покрытого с обеих сторон нетканым углеволокном от Toray. Диффузор толщиной пять миллиметров весит около пяти граммов. Подобные «сэндвичи» используются, например, в гоночных автомобилях и военной авиации. Каркас звуковой катушки изготовлен из титана, а магнитная система – из неодима. Корзины динамиков – ажурные, это позволяет уменьшить их влияние на звук. Порты фазоинверторов расположены на задней панели громкоговорителей; алюминиевые рассекатели позволяют уменьшить шум воздушного потока. Наконец, предмет особой гордости Børresen – ленточный твитер, разработанный Майклом Боррисеном. Его мембрана изготовлена из тончайшей и очень лёгкой арамидной плёнки с алюминиевым проводником. Дипольный динамик имеет совсем небольшую площадь и весит в разы меньше купольных твитеров.

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