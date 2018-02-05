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Лазер-фосфорные проекторы Crimson 3DLP


05.02.2018 13:30

 

 

Новую серию 3DLP лазер-фосфорных проекторов Crimson Series представит на выставке ISE 2018 компания  Christie. Безламповые проекторы Christie Crimson WU25 и HD25 имеют яркость 25 000 ISO люмен, частоту развертки 60 Гц и оснащены технологией Christie BoldColor.

 

Потребителям, которым требуется более высокая частота кадров и частота развертки до 120 Гц – параметры, необходимые для создания трехмерных визуализаций и имитационных моделей, – следует обратить внимание на две другие модели, Christie Mirage HD25 и Mirage WU25. 

 

В моделях Christie Crimson Series используется почти такое же шасси, как в популярных Christie Boxer. Твердотельный лазерный источник света имеет степень защиты IP5X; он рассчитан на годы работы (20 тысяч часов) и практически не требует обслуживания. Проекторы Crimson 3DLP способны выдержать эксплуатацию в интенсивном режиме и весьма просты в обращении, они отличаются высокой прочностью, компактны, бесшумны и могут быть установлены под любым углом. 

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