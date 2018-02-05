Потребителям, которым требуется более высокая частота кадров и частота развертки до 120 Гц – параметры, необходимые для создания трехмерных визуализаций и имитационных моделей, – следует обратить внимание на две другие модели, Christie Mirage HD25 и Mirage WU25.

В моделях Christie Crimson Series используется почти такое же шасси, как в популярных Christie Boxer. Твердотельный лазерный источник света имеет степень защиты IP5X; он рассчитан на годы работы (20 тысяч часов) и практически не требует обслуживания. Проекторы Crimson 3DLP способны выдержать эксплуатацию в интенсивном режиме и весьма просты в обращении, они отличаются высокой прочностью, компактны, бесшумны и могут быть установлены под любым углом.