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Лазерные проекторы Acer для бизнеса и образования


05.09.2018 08:00

 

 

Новые модели проекторов Acer из линеек PL и SL предназначены для использования в коммерческой и образовательной сфере. Они имеют увеличенный по сравнению со стандартными ламповыми проекторами срок службы – до 30 тысяч часов, а благодаря яркости в 5000 люмен сохраняют максимальную чёткость изображения даже при ярком дневном свете.

 

Проекторы Acer PL и SL поддерживают 1,6-кратное приближение. Стандартные (серия PL) и короткофокусные (SL) объективы дают большую свободу выбора места для установки: в зал для презентаций или просмотра фильмов можно превратить практически любое помещение, при этом не требуются специальные приспособления для монтажа. 

 

Новинки не нуждаются во внешних колонках, так как оснащаются парой встроенных динамиков мощностью 10 Вт. Модель PL6610 совместима с интерфейсом HDBaseT, что позволяет упростить установку проектора и уменьшить количество лишних проводов в помещении; сигнал через кабель может передаваться по локальной сети на расстояние до 100 м. Совместимость с сетевыми решениями Crestron даёт возможность управления сразу несколькими проекторами через  один персональный компьютер. Это особенно удобно, когда требуется совершить групповое действие, например, одновременно отключить все проекторы, находящиеся в разных аудиториях.

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