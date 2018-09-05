05.09.2018 08:00

Новые модели проекторов Acer из линеек PL и SL предназначены для использования в коммерческой и образовательной сфере. Они имеют увеличенный по сравнению со стандартными ламповыми проекторами срок службы – до 30 тысяч часов, а благодаря яркости в 5000 люмен сохраняют максимальную чёткость изображения даже при ярком дневном свете.

Проекторы Acer PL и SL поддерживают 1,6-кратное приближение. Стандартные (серия PL) и короткофокусные (SL) объективы дают большую свободу выбора места для установки: в зал для презентаций или просмотра фильмов можно превратить практически любое помещение, при этом не требуются специальные приспособления для монтажа.