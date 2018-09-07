07.09.2018 14:00

BenQ продолжает развивать направление офисных портативных видеопроекторов. Недавно в ассортименте компании появились три новые модели; это первые в мире проекторы с лазерными источниками света в данном сегменте.

Новинки – BenQ LH720 с разрешением 1920x1080, BenQ LW720 с разрешением 1280x800 и BenQ LX720 с разрешением 1024x768 подходят для проведения презентаций и корпоративных мероприятий в помещениях вместимостью 20-40 человек. Технология BlueCore значительно улучшает цветопередачу за счёт специального двойного цветового колеса. Высокое качество изображения даже при дневном свете достигается благодаря яркости проектора в 4000 ANSI люмен и контрастности 10000:1. Поскольку при использовании лазерного источника света изображение не выцветает, новинки BenQ отлично подходят для создания составных проекций.

Предусмотрена возможность масштабирования и функция коррекции изображения по вертикали +/- 30 градусов. Проекторы оснащены дополнительными входами HDMI, HDBaseT и функциями сетевого администрирования.