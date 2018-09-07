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Лазерные проекторы BenQ для корпоративной среды


07.09.2018 14:00

 

 

BenQ продолжает развивать направление офисных портативных видеопроекторов. Недавно в ассортименте компании появились три новые модели; это первые в мире проекторы с лазерными источниками света в данном сегменте.

 

Новинки – BenQ LH720 с разрешением 1920x1080, BenQ LW720 с разрешением 1280x800 и BenQ LX720 с разрешением 1024x768 подходят для проведения презентаций и корпоративных мероприятий в  помещениях вместимостью 20-40 человек. Технология BlueCore значительно улучшает цветопередачу за счёт специального двойного цветового колеса. Высокое качество изображения даже при дневном свете достигается благодаря яркости проектора в 4000 ANSI люмен и контрастности 10000:1. Поскольку при использовании лазерного источника света изображение не выцветает, новинки BenQ отлично подходят для создания составных проекций.

 

Предусмотрена возможность масштабирования и функция коррекции изображения по вертикали +/- 30 градусов. Проекторы оснащены дополнительными входами HDMI, HDBaseT и функциями сетевого администрирования. 

 

Специальные режимы позволяют увеличить эффективность рабочих презентаций. Например, режим «Инфографика», предназначенный для демонстрации графических элементов и текста, сделает картинку более яркой и насыщенной, чем в режиме стандартной презентации, благодаря 90% соответствию Rec.709. Имеется специальный режим «Видео» для демонстрации видеоконтента. 

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